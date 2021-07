Coronavirus | il bollettino di oggi 22 luglio

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 22 luglio 2021)Italia,Covid di22: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaGreen pass obbligatorio, dove e quando.alle 15 la Cabina di Regia del Governo Draghi si è riunita per prendere una decisione sul da farsi. Fissato per le 17 il Consiglio dei Ministri, mentre in serata il Premier illustrerà le nuove misure anti Covid in conferenza stampa. Palazzo Chigi fa sapere che anche i ministri della Salute Speranza e della Giustizia ...