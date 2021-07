Coronavirus, giovedì 22 luglio: sono 792 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi, 1 decesso (+1), i ricoverati sono 150 (-1), le terapie intensive sono 29 (+1), i guariti sono 274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “è in aumento l’incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90% dei casi si tratta di fasce d’età giovanili. Scende l’età mediana dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 10mila tamponi e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792casi positivi, 1 decesso (+1), i ricoverati150 (-1), le terapie intensive29 (+1), i guariti274. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “è in aumento l’incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, nel 90% dei casi si tratta di fasce d’età giovanili. Scende l’età mediana dei ...

USB_Basilicata : #Coronavirus | Aggiornamento giovedì 22 luglio: 18 positivi, 3 guariti in #Basilicata - Today_it : Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 22 luglio: i casi Covid regione per regione - LaNotiziaQuoti : 'La variante delta in Umbria colpisce soprattutto la fascia più giovane della popolazione non ancora vaccinata'. Qu… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della Provincia di #Bolzano #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì In Puglia continuano a salire i contagi, stazionari i ricoverati ... informa che oggi giovedì 22 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.336 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 154 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 27 ...

Covid, 154 nuovi casi in Puglia: 25 in provincia di Lecce. Dea, ancora due donne in Terapia Intensiva. Pulito: "Nessun allarme negli ... IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Link Sponsorizzato Il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 22 luglio 2021, registra 7.336 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e mette in luce 154 casi ...

La situazione di giovedì 22 luglio sul Coronavirus in Campania Fanpage.it ... informa che oggi22 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.336 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 154 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 27 ...IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Link Sponsorizzato Il bollettino epidemiologico di oggi,22 luglio 2021, registra 7.336 test per l'infezione da Covid - 19e mette in luce 154 casi ...