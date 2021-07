Coronavirus, 15 decessi in un giorno. Oltre 5 mila nuovi contagi, il tasso di positività sale a 2,3% (ieri 1,8%) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bollettino del 22 luglio Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.057 nuovi casi di positività al Coronavirus e 15 decessi. Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, giornata in cui si son registrati 4.259 nuovi casi, mentre decresce il numero dei morti (ieri 21 decessi). Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 54.866 persone. Un dato in aumento rispetto a ieri, quando ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Il bollettino del 22 luglio Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.057casi diale 15. Il numero dipositivi è in aumento rispetto a, giornata in cui si son registrati 4.259casi, mentre decresce il numero dei morti (21). Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 54.866 persone. Un dato in aumento rispetto a, quando ...

