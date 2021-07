Contagi Covid in Toscana, la crescita provincia per provincia (Di giovedì 22 luglio 2021) Firenze, 22 luglio 2021 - Non tutti sono d'accordo sul definire quarta ondata l'aumento dei Contagi Covid di questi giorni. Per esempio l'epidemiologa Stefania Salmaso , che ad 'Agorà Estate' su Rai3 ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Firenze, 22 luglio 2021 - Non tutti sono d'accordo sul definire quarta ondata l'aumento deidi questi giorni. Per esempio l'epidemiologa Stefania Salmaso , che ad 'Agorà Estate' su Rai3 ...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - SkyTG24 : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - fattoquotidiano : Covid, 21mila casi in Francia. Ministro: “Mai vista una cosa del genere”. Uk, 44mila contagi. Record a Tokyo, tra 2… - silvia92745700 : RT @DSantanche: Dopo un anno e mezzo di #pandemia e dopo una campagna vaccinale massiccia sembra che nulla sia cambiato. Il #Governo deve s… - bizcommunityit : Bollettino Covid Veneto: oggi 819 nuovi contagi in 24 ore -