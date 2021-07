Consiglio regionale della Puglia: tracce di legionella in uffici Limitazioni e verifiche (Di venerdì 23 luglio 2021) Di Francesco Santoro: La legionella degli uffici del Consiglio regionale della Puglia. Valori superiori alla norma sono stati rilevati nell’edificio di via Gentile. Ai dipendenti è stata inoltrata una comunicazione in cui si precisa che l’accesso all’immobile non è interdetto. Proibito, invece, consumare acqua e consigliato lo smart working. Sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti. L'articolo Consiglio regionale della Puglia: tracce di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Ladeglidel. Valori superiori alla norma sono stati rilevati nell’edificio di via Gentile. Ai dipendenti è stata inoltrata una comunicazione in cui si precisa che l’accesso all’immobile non è interdetto. Proibito, invece, consumare acqua e consigliato lo smart working. Sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti. L'articolodi ...

