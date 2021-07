Confindustria | dalla Cgil a Orlando e Salvini tutti contro la proposta del green pass obbligatorio per entrare nei luoghi di lavoro

(Di giovedì 22 luglio 2021)ladisulper accedere aidiin chiave di prevenzione dei contagi da Covid e dunque per evitare in futuro nuove restrizioni alle attività. L’idea, lanciata dal direttore generale Francesca Mariotti mentre il governo si appresta a rendereil certificato verde per accedere aiaperti al pubblico, mette in inedita sintonia il ministro delAndrea, il presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria dalla

Tutto è nato da una lettera interna inviata dal direttore generale di, Francesca Mariotti , ai direttori delle associazioni, che però non è poi stata confermata in modo ufficiale...Poi spiega: 'Un mesetto fa, autorizzatiAsl, abbiamo vaccinato tutti in tre giorni. Adesso c'... E riguardo alla proposta disul green pass dice: 'Non voglio parlare per gli altri, ...Gli opeari stanno tappezzando la città con le scritte: “Boicotta Whirlpool - Napoli non molla”. Al loro fianco anche tre assessori di Napoli, intanto i sindacati chiedono ai Governo di far rispettare ...L'impennata dei casi di contagio va di pari passo con l'incremento dei ricoveri. Prime dosi di vaccino al palo: in 7 giorni sono solo il 15% del totale ...