La diretta si potrà comunque seguire in TV (come ad esempio sul canale di TGCom24 , ma anche su La7 ) come pure sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Palazzo Chigi).

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Mario Draghi sul nuovo decreto: le novità spiegate dal premier Mario Draghi oggi - giovedì 22 luglio 2021 - è intervenuto in diretta in conferenza stampa . Oggi, alle 17, il Consiglio dei Ministri ha discusso il nuovo decreto Covid . I temi trattati sono stati: le regole aggiornate sull'utilizzo del green pass e la revisione dei ...

Italia, dal 6 agosto green pass esteso Ecco perché occorre vaccinarsi.' La dichiarazione arriva dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. 'Oltre la metà degli italiani ha completato il ...

La conferenza stampa di Draghi: «Green pass non è arbitrio, ma condizione per riaprire» Corriere della Sera Over 12, ristoranti e sanzioni: quando tirare fuori il Green pass In conferenza stampa il presidente del Consiglio, dopo aver invitato i cittadini a vaccinarsi e aver dato un occhio alla ripresa economica del nostro Paese, ha spiegato che "il Green pass è una misura ...

