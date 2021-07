Conferenza Draghi su Green Pass e nuovo Decreto in diretta su Rai1 Salta Reazione a Catena | si allunga Estate in Diretta

Advertising

Agenzia_Ansa : È stato convocato alle 17 il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge COVID. Il presidente del Consiglio, Mar… - rtl1025 : ??? Il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 17 di oggi. Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, al termin… - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: Conferenza #Draghi su #GreenPass e nuovo Decreto in diretta su Rai 1. Salta Reazione a Catena, si allunga #EstateInDire… - commentireali : Stasera salta #reazioneacatena per dare spazio alla conferenza di Mario Draghi riguardo al green pass, il tutto ver… - debora_ergas : RT @marcodifonzo: +++ Consiglio dei Ministri convocato alle 17. A seguire conferenza stampa Draghi, Speranza, Cartabia -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Draghi

Governo

stato convocato alle 17 di giovedì 22 luglio il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge Covid. Il presidente del Consiglio, Mario, al termine del Consiglio terrà unastampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Interverranno, a quanto rende noto Palazzo Chigi, i ministri Roberto Speranza ...In serata lastampa digreen pass covid - 19 governomatteo salvini vaccini Sullo stesso argomento: Come si combatte la pandemia dei non vaccinati. Parla Richeldi D'Amato: "...C’è attesa per la conferenza stampa di Mario Draghi, che nella giornata di oggi – mercoledì 22 luglio – illustrerà il nuovo decreto Covid e definirà la questione dell’ obbligo del Green Pass in Italia ...Oggi alle 17 è previsto il Cdm per la proroga dello stato di emergenza e nuove misure in tema di green pass e zona bianca. Vediamo le ipotesi delle Regioni ...