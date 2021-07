Conferenza Draghi su Green Pass e nuovo Decreto in diretta su Rai1. Salta Reazione a Catena, si allunga Estate in Diretta (Di giovedì 22 luglio 2021) Draghi C’è attesa per la Conferenza stampa di Mario Draghi, che nella giornata di oggi – giovedì 22 luglio – illustrerà il nuovo Decreto Covid e definirà la questione dell’obbligo del Green Pass in Italia. Rai 1 ha così deciso di modificare il palinsesto per seguire in Diretta le dichiarazioni del premier. Dopo il Consiglio dei Ministri previsto alle ore 17.00, Draghi terrà la Conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Insieme al premier interverranno i ministri ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)C’è attesa per lastampa di Mario, che nella giornata di oggi – giovedì 22 luglio – illustrerà ilCovid e definirà la questione dell’obbligo delin Italia. Rai 1 ha così deciso di modificare il palinsesto per seguire inle dichiarazioni del premier. Dopo il Consiglio dei Ministri previsto alle ore 17.00,terrà lastampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Insieme al premier interverranno i ministri ...

Advertising

NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con la Ministra della Giustizia Cartabia e il Ministro della… - rtl1025 : ?? 'Appello a non vaccinarsi e' un appello a morire'. Lo ha detto il premier Mario #Draghi in conferenza stampa - carlo_conforti : RT @NicolaPorro: Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha raccontato alcu… - martamaura3 : RT @pbecchi: È scientificamente contestabile quanto affermato da Draghi in conferenza stampa. I non vaccinati sono pericolosi quanto i vacc… -