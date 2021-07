Condono per 2,5 milioni di italiani entro il 31 ottobre (Di giovedì 22 luglio 2021) Scatta il Condono per oltre 2 milioni di contribuenti italiani, la scadenza per fare richiesta è fissata in data 20 agosto. Di seguito tutte le info Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia nell’Aula di Palazzo Madama sul provvedimento riguardante il Condono, nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto legge deve essere convertito in legge entro sabato prossimo, 24 luglio 2021. Sono circa 2 milioni e mezzo gli italiani che attendono il Condono delle cartelle esattoriali, ossia l’estinzione ... Leggi su zon (Di giovedì 22 luglio 2021) Scatta ilper oltre 2di contribuenti, la scadenza per fare richiesta è fissata in data 20 agosto. Di seguito tutte le info Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia nell’Aula di Palazzo Madama sul provvedimento riguardante il, nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto legge deve essere convertito in leggesabato prossimo, 24 luglio 2021. Sono circa 2e mezzo gliche attendono ildelle cartelle esattoriali, ossia l’estinzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Condono per Stralcio cartelle, firmato il decreto MEF: debiti cancellati entro il 31 ottobre 2021 Stralcio delle cartelle , cancellazione dei debiti fino a 5.000 euro in rampa di lancio: è stato firmato il decreto del Ministero dell'Economia sui criteri e sui tempi per il condono previsto dal decreto Sostegni. A riportare la notizia è il Sole24Ore e, stando a quanto comunicato, è il 31 ottobre 2021 la data entro la quale si procederà alla cancellazione ...

Condono entro il 31 ottobre: le regole per lo stralcio delle cartelle ...gli italiani che attendono il condono delle cartelle esattoriali , ossia l'estinzione dei loro debiti con l'Erario, l'Inps o altri enti pubblici. Si tratta di circa 16 milioni di incartamenti per i ...

Per la prima volta il condono edilizio non costa nulla e l’abusivo viene anche premiato Il Fatto Quotidiano Condono cartelle, debiti cancellati da quando e per chi? Tempi e regole nel decreto MEF Firmato il decreto MEF per il condono delle cartelle: i debiti verranno cancellati in automatico entro il 31 ottobre, vediamo per chi.

Si prepara il condono cartelle esattoriali Due milioni e mezzo di italiani interessati alla cancellazione dei debiti con Erario, Inps e altri enti. Il Mef aveva reso operativa la sanatoria che adesso sta accendendo i motori. La sanatoria è ris ...

