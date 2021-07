Condono fiscale per 2,5 milioni di debitori entro il 20 agosto: come funziona (Di giovedì 22 luglio 2021) ? Saranno 2,5 milioni di contribuenti, per un totale di circa 16 milioni di cartelle, a vedersi togliere il peso del debito con il Fisco, l’Inps o altri enti creditori. Dovranno, però, attendere l’autunno inoltrato per avere la certezza di non essere più costretti a pagare: il decreto appena firmato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che dà attuazione alla sanatoria prevista dal primo Dl Sostegni, ha fissato la data al 31 ottobre 2021. Ma la procedura partirà ad agosto. Il Condono fiscale interessa i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo fino a 5mila ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) ? Saranno 2,5di contribuenti, per un totale di circa 16di cartelle, a vedersi togliere il peso del debito con il Fisco, l’Inps o altri enti creditori. Dovranno, però, attendere l’autunno inoltrato per avere la certezza di non essere più costretti a pagare: il decreto appena firmato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che dà attuazione alla sanatoria prevista dal primo Dl Sostegni, ha fissato la data al 31 ottobre 2021. Ma la procedura partirà ad. Ilinteressa i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo fino a 5mila ...

