Condannato in appello Ruggiero, il pm giustizialista di Trani in cravatta tricolore (Di giovedì 22 luglio 2021) La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di due pm della procura di Trani: 6 mesi di reclusione per Michele Ruggiero e 4 mesi per Alessandro Pesce. I due magistrati erano accusati di tentata violenza privata, per aver minacciato durante un interrogatorio alcuni testimoni per spingerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti a un imputato nell’inchiesta “Sistema Trani”. In primo grado c’era stata una condanna che i giudici di appello hanno confermato, seppure dimezzando la pena. Se le vittime, titolari di un’impresa, avessero acconsentito per timore alla minaccia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 luglio 2021) La Corte didi Lecce ha confermato la condanna di due pm della procura di: 6 mesi di reclusione per Michelee 4 mesi per Alessandro Pesce. I due magistrati erano accusati di tentata violenza privata, per aver minacciato durante un interrogatorio alcuni testimoni per spingerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti a un imputato nell’inchiesta “Sistema”. In primo grado c’era stata una condanna che i giudici dihanno confermato, seppure dimezzando la pena. Se le vittime, titolari di un’impresa, avessero acconsentito per timore alla minaccia ...

Advertising

petergomezblog : L'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione maf… - petergomezblog : Concorso esterno, ex senatore di #ForzaItalia Antonio #D’Alì condannato in appello a 6 anni: “Era a disposizione de… - ilpost : L’ex parlamentare del centrodestra Nicola Cosentino è stato condannato in appello a 10 anni di carcere per concorso… - Yogaolic : @corrmezzogiorno ??ridicolo mi pare che a fare gli affari con la monnezza ci fossero proprio i suoi compari di coali… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Condannato in appello Ruggiero, il pm giustizialista di Trani in cravatta tricolore. La procura pugliese continua a dimost… -