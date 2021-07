Concorso di Polizia di stato, reclutamento di nuovi agenti (Di giovedì 22 luglio 2021) La scadenza per candidarsi nelle forze di Polizia è il 16 agosto 2021. E’ richiesto almeno un anno volontario in ferma prefissata La legge Martino del 2004 ha stabilito che per entrare a far parte delle forze di Polizia è necessario prestare almeno un anno di ferma presso le forze armate italiane. Questo è il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021) La scadenza per candidarsi nelle forze diè il 16 agosto 2021. E’ richiesto almeno un anno volontario in ferma prefissata La legge Martino del 2004 ha stabilito che per entrare a far parte delle forze diè necessario prestare almeno un anno di ferma presso le forze armate italiane. Questo è il L'articolo proviene da Consumatore.com.

