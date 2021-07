Concorsi, sarà necessario il green pass: certificazione valida anche per chi ha fatto una sola dose o si è sottoposto a tampone (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo si appresta a varare il Decreto Covid con inserite alcune specifiche relative all'utilizzo del green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo si appresta a varare il Decreto Covid con inserite alcune specifiche relative all'utilizzo del. L'articolo .

rtl1025 : ?? L'obbligatorietà del #greenpass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli nell'aperto, centri… - stebellentani : Altri dettagli: “L'obbligatorietà del green pass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all'… - BSanturbano : RT @stebellentani: Altri dettagli: “L'obbligatorietà del green pass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all'apert… - Bubu_Inter : RT @stebellentani: Altri dettagli: “L'obbligatorietà del green pass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all'apert… - orizzontescuola : Concorsi, sarà necessario il green pass: certificazione valida anche per chi ha fatto una sola dose o si è sottopos… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi sarà Dal 5 agosto si vive solo con il green pass: indispensabile per bar, ristoranti, palestre, concorsi, teatri e cinema Dal 5 agosto il green pass sarà indispensabile per sedersi a mangiare e bere in ristoranti e bar al chiuso. Non solo: il ... piscine, cinema, teatri, fiere, concerti, congressi e concorsi. Restano ...

Green pass, c'è la bozza del nuovo decreto: obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso ... ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e partecipazione a concorsi. ... LOCALI AL CHIUSO: Nei ristoranti e nei bar al chiuso se si consuma al tavolo sarà obbligatorio ...

