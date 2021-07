“Con l’età si capiscono tante cose” Albano Carrisi e Loredana Lecciso | definitivo La decisione

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 22 luglio 2021) Da fuori spesso è sembrato il caos e, magari, lo era stato. Ma in veritàsono una coppia legatissima, unita dagli stessi profondi principi e che dura dalla bellezza di ventun anni. In occasione del loro anniversario hanno rilasciato un’interessante intervista al settimanale Oggi, aprendosi come forse non avevano mai fatto prima d’ora. Per quanto dei fan ancora si aggrappano a speranze alquanto surreali, è ora di mettere un punto sull’ipotetico ritorno di fiamma trae Romina Power. Tra loro “è sceso il buio” molti anni fa, come ha detto ...