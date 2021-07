Con Inter Homines si tengono sotto controllo gli assembramenti nel totale rispetto della privacy (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa è la storia del software Inter Homines, un sistema sviluppato da AImageLab di UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia) per calcolare esattamente e in tempo reale la distanza tra le persone, il numero, in che modo stanno Interagendo così dà stilare l’indice di rischio e, eventualmente, avvisare che le distanza di sicurezza non vengono rispettate. «Il fatto che l’AI sia in grado di capire le distanza – ci ha spiegato Matteo Fabbri, membro del team che ha lavorato al software – è basato su un modello matematico che tiene conto delle persone, di come si muovono, di quante sono, di quanto tempo stanno vicine tra loro. Banalmente, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa è la storia del software, un sistema sviluppato da AImageLab di UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia) per calcolare esattamente e in tempo reale la distanza tra le persone, il numero, in che modo stannoagendo così dà stilare l’indice di rischio e, eventualmente, avvisare che le distanza di sicurezza non vengono rispettate. «Il fatto che l’AI sia in grado di capire le distanza – ci ha spiegato Matteo Fabbri, membro del team che ha lavorato al software – è basato su un modello matematico che tiene conto delle persone, di come si muovono, di quante sono, di quanto tempo stanno vicine tra loro. Banalmente, ...

