Comune di Benevento, Urban Center finanziato per 14, 5 milioni di euro (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bando qualità dell’abitare, selezionati 271 progetti di riqualificazione Urbana. C’è anche il contributo di Unisannio. Sono 271 le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri Urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Il Comune di Benevento è risultato assegnatario di un contributo di circa € 14, 5 milioni di euro, sesto in graduatoria di 21 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Bando qualità dell’abitare, selezionati 271 progetti di riqualificazionea. C’è anche il contributo di Unisannio. Sono 271 le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centrii, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Ildiè risultato assegnatario di un contributo di circa € 14, 5di, sesto in graduatoria di 21 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Comune di ##Benevento, Urban Center finanziato per 14, 5 milioni di euro ** - TV7Benevento : COMUNE DI BENEVENTO, URBAN CENTER FINANZIATO PER 14,5 MILIONI DI EURO... - ottopagine : Gruppo Pd al Comune vota il bilancio di previsione dell'amministrazione Mastella #Benevento - anteprima24 : ** Patto '#Moderati', '#Cd' e 'Civici in Comune': una unica lista per #Perifano ** - ViteAnto : RT @anspinazionale: I sogni giganti dell’oratorio San Bartolomeo di Apice (Benevento) nel campo estivo che sta realizzando in sinergia col… -