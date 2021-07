Comunali di Torino | è Valentina Sganga la candidata sindaca del M5S

Advertising

- Sarà Valentina Sganga la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle per ledi quest'autunno a. Lo ha annunciato il presidente del Comitato di garanzia Vito Crimi con una diretta Facebook sulla pagina del Movimento 5 Stelle. Il voto dei torinesi iscritti al ...Sganga, 35 anni, laureata in Scienze del Governo e dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di, è entrata per la prima volta in Consiglio comunale cinque anni fa, quando Chiara ...Lo ha comunicato il Capo di Gabinetto del Premier al presidente della Regione Alberto Cirio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha accolto la richiesta di incontro espressa ...Valentina Sganga candidato sindaco M5s di Torino: battuto Andrea Russi, primo voto su SkyVote per la candidata che succede a Chiara Appendino.