Complotto per uccidere il presidente del Madagascar: diversi arresti (Di giovedì 22 luglio 2021) Martedì 20 luglio 2021 le autorità malgasce hanno arrestato diverse persone, compresi cittadini stranieri. L’accusa è di aver organizzato un omplotto per uccidere il presidente del Madagascar, ha detto il procuratore generale. Cosa sappiamo per ora del Complotto per uccidere il presidente del Madagascar? Andry Rajoelina ha prestato giuramento come presidente del paese insulare dell’Oceano Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Martedì 20 luglio 2021 le autorità malgasce hanno arrestato diverse persone, compresi cittadini stranieri. L’accusa è di aver organizzato un omplotto perildel, ha detto il procuratore generale. Cosa sappiamo per ora delperildel? Andry Rajoelina ha prestato giuramento comedel paese insulare dell’Oceano

Advertising

TetoAbia21 : RT @ProfCampagna: #Vaccinatevi Non volete le chiusure. Non volete farvi il vaccino. Non volete che il green pass sia obbligatorio. Dunque… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Voi siete liberi di credere che la Terra sia piatta, che il Covid 19 sia tutto un complotto, che il 5G serve per controll… - periodicodaily : Complotto per uccidere il presidente del Madagascar: diversi arresti #madagascar @sowmyasofia - frsantucci : RT @NoHateSpeech_IT: Ce lo chiedono le vittime come Astrid Hoem: “quelle opinioni, quelle teorie del complotto, quell’odio...oggi sono più… - Valente_Tweet : RT @NoHateSpeech_IT: Ce lo chiedono le vittime come Astrid Hoem: “quelle opinioni, quelle teorie del complotto, quell’odio...oggi sono più… -