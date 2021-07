Come si scarica il Green pass

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 luglio 2021): cosa bisogna fare per ottenerlo esiOggi, giovedì 22 luglio, il governo ha stabilito che il, già obbligatorio per i viaggi all’interno della Ue, sarà necessario nei luoghi a rischio assembramento e per prendere parti a determinati eventi: ecco cosa bisogna fare per ottenerlo esi. COS’È E CHI PUÒ RICHIEDERLO Ilaltro non è che una certificazione autenticata con un codice digitale, che si potrà avere sia in formato digitale,ndolo su uno ...