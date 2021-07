Come si entra in zona gialla con il nuovo decreto? I nuovi parametri per il cambio colore delle regioni (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato i parametri per il cambio di colore delle regioni italiane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazione delle strutture ospedaliere. I nuovi parametri PER FINIRE IN zona ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato iper ildiitaliane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazionestrutture ospedaliere. IPER FINIRE IN...

