“Come La Marea” | il nuovo brano di Lakiki feat Mas Mistro

(Di giovedì 22 luglio 2021) Giovane ed energica cantante bolognese classe 96,, all’anagrafe Cristina Luongo, inizia a lavorare in studioturnista e corista Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “La” (Jadda Music),diche vede iluring di Mase che è già presente su tutte le piattaforme di streaming. “La” è un singolo estivo ispirato da un’incontenibile passione per il reggaeton. Il beat contemporaneo e il mood vibrante fanno emergere la sensualità della ...

Ultime Notizie dalla rete : Come Marea

IlGiunco.net

'Voi dite sempre la verità, lasciamo agli altri le balle però smascheriamole perché ne stanno raccontando una. Stanno dipingendo Milanouna Gotham City, buia, paurosa, in cui non ci sono ...... Franchi, Burgundi, Sassoni) fedeli a Roma nel fronteggiare lamontante proveniente dall'Asia ... Un soldato figlio di soldati,non si vedeva da secoli tra i comandanti romani promossi per ...Giovane ed energica cantante bolognese classe 96, Lakiki, all’anagrafe Cristina Luongo, inizia a lavorare in studio come turnista e corista Dal 16 luglio ...La fase di tormento attraversata dal Movimento 5 Stelle è il riflesso diretto del suo passato di successo. Nei modi giacobini di quella effervescenza iniziale, di quella foga che ha portato il Movimen ...