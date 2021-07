"Come a ottobre, perché ho di nuovo paura". Variante Delta, l'effetto "sotterraneo" sui contagi. L'esperto: sta per arrivare la "nuova pandemia" (Di giovedì 22 luglio 2021) L'effetto della Variante Delta sul bollettino: oltre 4mila casi in un giorno, il dato più alto dallo scorso maggio. Un quadro inquietante che fa ammettere a Luca Richeldi, pneumologo dell'ospedale Gemelli di Roma, di "avere paura per chi non è vaccinato". "I contagi salgono, siamo poco distanti dall'incidenza dello scorso ottobre, quando i vaccini non erano ancora arrivati: nell'ottobre 2020 eravamo intorno a 60 casi ogni 100 mila abitanti, oggi siamo già sopra i 30". Ecco perché, spiega il professore al Corriere della Sera, il Green pass insieme ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) L'dellasul bollettino: oltre 4mila casi in un giorno, il dato più alto dallo scorso maggio. Un quadro inquietante che fa ammettere a Luca Richeldi, pneumologo dell'ospedale Gemelli di Roma, di "avereper chi non è vaccinato". "Isalgono, siamo poco distanti dall'incidenza dello scorso, quando i vaccini non erano ancora arrivati: nell'2020 eravamo intorno a 60 casi ogni 100 mila abitanti, oggi siamo già sopra i 30". Ecco, spiega il professore al Corriere della Sera, il Green pass insieme ai ...

