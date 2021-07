Advertising

anteprima24 : ** #Cnsas, 118 ed elicotteri: così ##Salerno ha soccorso gli occupanti del bus a #Capri ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cnsas 118

anteprima24.it

- che, tra le altre cose, definisce in modo preciso le competenze in merito agli interventi. ... presso il Vallone di Forzo a Ronco Canavese: ringrazio quindi la Stazione deldi Valprato ...Prevede inoltre che la Regione sia chiamata a favorire la dotazione di una rete radio tecnicamente aggiornata in capo al Saps -in grado di integrarsi con quelle operative dele a ...Sono ore di apprensione per un drammatico incidente avvenuto nella mattinata a Capri: sul posto presente anche l'elisoccorso di Salerno ...Finora il Soccorso Alpino nell’ordinamento piemontese era citato solo da una norma del 1980 sul turismo. “Era quindi necessario sottolinearne la funzione di servizio di pubblica utilità”, spiega Paolo ...