(Di giovedì 22 luglio 2021) Cantante jazz di formazione ma con la passione per la musica country,porterà il suo disco d’esordio – uscito qualche settimana fa per Edoné Dischi – dal vivo a Rock sul Serio

La serata sarà aperta da& The Hootenanny, progetto bergamasco dal sapore folk e country, che ha appena pubblicato l'album "7 years crying". Sabato 24 saranno molte le attività per i ...Tra i suoi 'rappresentanti' italiani ci sono il maestro Piero Casanova di Kutir Scuola Yoga Bologna edi Shreem, animatori e fondatori del festival. Tra gli insegnanti figurano l '...Cantante jazz di formazione ma con la passione per la musica country, Claudia porterà il suo disco d’esordio – uscito qualche settimana fa per Edoné Dischi – dal vivo a Rock sul Serio ...Ci sarà anche la possibilità di cenare. Ad aprire gli eventi sarà Daniele Fabbri, tra i maestri della stand up comedy italiana. Sul palco anche Giorgieness ...