Cifa e Confsal, il primo Contratto collettivo nazionale del lavoro nel decisivo settore Ic (Di giovedì 22 luglio 2021) Sottoscritto da Cifa e Confsal il primo Contratto collettivo nazionale di settore dell'ICT, valido per il triennio 2021-2024, una novità assoluta sul territorio nazionale. I contenuti sono stati validati dagli esperti del Tavolo tecnico di confronto nazionale organizzato dal Centro studi InContra, presieduto da Salvatore Vigorini, con Sapienza Università di Roma. Obiettivo del Ccnl è rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore, sopperire all'assenza di uno strumento di regolamentazione generale del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Sottoscritto daildidell'ICT, valido per il triennio 2021-2024, una novità assoluta sul territorio. I contenuti sono stati validati dagli esperti del Tavolo tecnico di confrontoorganizzato dal Centro studi InContra, presieduto da Salvatore Vigorini, con Sapienza Università di Roma. Obiettivo del Ccnl è rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del, sopperire all'assenza di uno strumento di regolamentazione generale del ...

Advertising

italiaserait : Cifa e Confsal: firmato primo contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Ict in Italia - FMag56312093 : #ICT, firmato da Cifa e Confsal il primo CCNL in Italia #lavoro - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Firmato da Cifa e Confsal il primo Ccnl per l'ICT in Italia - Affaritaliani : Firmato da Cifa e Confsal il primo Ccnl per l'ICT in Italia - LiveSicilia : Nasce il primo Ccnl per l’ICT. Cifa e Confsal portano la contrattazione collettiva di qualità in un settore strateg… -