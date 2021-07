Ciclismo su pista | Elia Viviani | “Siamo pronti per le Olimpiadi | l’obiettivo è di vincere delle medaglie”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Le pressioni dopo la medaglia d’oro nell’omnium a Rio de Janeiro 2016 su di lui già erano tantissime. Ora, dopo la nomina di portabandiera per l’Italia assieme a Jessica Rossi, tutto il Bel Paese si aspetta qualcosa di importante da. Sarà il veneto a guidare la pattuglia tricolore nelsu. Difficile che possa svolgere un ruolo da protagonista nel quartetto, dove partirà quasi sicuramente come riserva.per lui sarà quello di farsi trovare pronto tra omnium e madison. Le sue parole alla vigilia: “, abbiamo lavorato veramente ...

Le sue parole alla vigilia: "Siamo pronti, abbiamo lavorato veramente bene, altura e giro di Sardegna come ultima gara prima di partire. Saranno tre settimane intense a partire dalla cerimonia di apertura che sarà molto emozionante'. A poche ore dalla Cerimonia ufficiale che apre le Olimpiadi di Tokyo il ciclista Elia Viviani, insieme a Jessica Rossi, farà il suo ingresso allo ...