Ciclismo | Remco Evenepoel | “Tadej Pogacar uno dei favoriti | Van Aert nella forma migliore”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Come da tradizione, una delle prime gare delle Olimpiadi sarà la prova in linea disu strada e anche a Tokyo sarà così, con la competizione che avrà luogomattinata di sabato, per una start list di altissimo livello, dove figura anche l’enfant prodige. Il giovane belga si è concesso ai microfoni proprio a poche ore dal via, parlando di quelli che secondo lui sono i principaliper la medaglia d’oro, puntando sul corridore più indel momento, ovvero lo sloveno, fresco vincitore del Tour de France. ...

... commentatori per discovery+ in Italia è la prova in linea maschile disu strada. Le ...vincitore dell'ultimo Tour de France, i due fenomeni belgi, Wout van Aert eEvenepoel . Il ......deldi questa Olimpiade, i pronostici sono per una sfida tra Belgio e Slovenia. Il perché è presto detto: i primi hanno un leader come Wout Van Aert annunciato in gran forma, e quel...Sabato c'è corsa in linea su strada: Van Aert e Pogacar sono i favoriti. Il ct azzurro, Davide Cassani, punta sullo Squalo dello Stretto ...Una delle gare più importanti della giornata – accompagnata dall’analisi live di Riccardo Magrini e Luca Gregorio, commentatori per discovery+ in Italia è la prova in linea maschile di ciclismo su ...