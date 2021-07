Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: l’incognita Damiano Caruso. Una sola gara dopo il Giro d’Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Damiano Caruso è stato, fin qui, il miglior italiano del 2021. Settimo all’UAE Tour, nono al Giro di Romandia e, soprattutto, secondo con un successo di tappa, sull’Alpe Motta, al Giro d’Italia. Con risultati del genere, il ragusano, che già l’anno scorso fu decimo ai Mondiali di Imola, dovrebbe essere la punta principale dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il corridore della Bahrain Victorious, però, si presenta al via dei Giochi con diverse incognite sul suo stato di forma. Il siciliano, infatti, dopo il Giro ha corso pochissimo. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)è stato, fin qui, il miglior italiano del 2021. Settimo all’UAE Tour, nono aldi Romandia e, soprattutto, secondo con un successo di tappa, sull’Alpe Motta, al. Con risultati del genere, il ragusano, che già l’anno scorso fu decimo ai Mondiali di Imola, dovrebbe essere la punta principale dell’Italia alledi2021. Il corridore della Bahrain Victorious, però, si presenta al via dei Giochi con diverse incognite sul suo stato di forma. Il siciliano, infatti,ilha corso pochissimo. ...

