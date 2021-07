Ciclismo, Olimpiadi Tokyo. Alejandro Valverde si propone per una medaglia: “Percorso buono per le mie caratteristiche” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ciclismo maschile sarà una delle prime gare a a concedere le medaglie durante le Olimpiadi di Tokyo. Percorso da quasi 5000 metri di dislivello e cinque montagne da scalare, tra cui il celeberrimo Monte Fuji. Tra coloro che vorranno tentare un colpo gobbo, c’è anche Alejandro Valverde. Il decano spagnolo è alla caccia di uno dei pochissimi allori che mancano al suo palmares, ed è stato intervistato dalla sua Federazione ciclistica dicendosi ottimista su ciò che potrà fare: “Il Percorso è buono per le mie caratteristiche. Il CT Momparler ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilmaschile sarà una delle prime gare a a concedere le medaglie durante ledida quasi 5000 metri di dislivello e cinque montagne da scalare, tra cui il celeberrimo Monte Fuji. Tra coloro che vorranno tentare un colpo gobbo, c’è anche. Il decano spagnolo è alla caccia di uno dei pochissimi allori che mancano al suo palmares, ed è stato intervistato dalla sua Federazione ciclistica dicendosi ottimista su ciò che potrà fare: “Ilper le mie. Il CT Momparler ...

