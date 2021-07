Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara. L’Olanda appare imbattibile, van der Breggen per la doppietta (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato le prime medaglie ai Giochi, con la prova in linea maschile. Il giorno successivo però l’Italia potrà riprovarci in quella femminile, mentre successivamente toccherà alle due cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio, tra le donne, quali sono le favorite per le due gare in chiave podio. PROVA IN LINEA L’Olanda, come ogni gara al femminile, è la squadra da battere. Uno squadrone di livello assoluto, con tre assi che potrebbero addirittura monopolizzare il podio. Anna van der Breggen è la grande favorita e va lanciata verso la doppietta a Cinque ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato le prime medaglie ai Giochi, con la prova in linea maschile. Il giorno successivo però l’Italia potrà riprovarci in quella, mentre successivamente toccherà alle due cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio, tra le donne, quali sono leper le due gare in chiave podio. PROVA IN LINEA, come ognial, è la squadra da battere. Uno squadrone di livello assoluto, con tre assi che potrebbero addirittura monopolizzare il podio. Anna van derè la grande favorita e va lanciata verso laa Cinque ...

