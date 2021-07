Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo: le favorite della prova in linea donne. Elisa Longo Borghini sfida la corazzata olandese (Di giovedì 22 luglio 2021) La campionessa tricolore Elisa Longo Borghini sarà la capitana indiscussa della Nazionale Italiana. La 29enne verbanese spera di poter salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la medaglia di bronzo conquistata a Rio 2016, e ha tutte le carte in regola per essere protagonista, visto il tracciato a lei congeniale. Elisa verrà dunque affiancata da due giovani promettenti del calibro di Soraya Paladin e Marta Cavalli, e da un’atleta di grande esperienza come l’ex campionessa del mondo, europea e italiana Marta Bastianelli. Contro la corazzata azzurra spicca, senza ombra di dubbio, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) La campionessa tricoloresarà la capitana indiscussaNazionale Italiana. La 29enne verbanese spera di poter salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la medaglia di bronzo conquistata a Rio 2016, e ha tutte le carte in regola per essere protagonista, visto il tracciato a lei congeniale.verrà dunque affiancata da due giovani promettenti del calibro di Soraya Paladin e Marta Cavalli, e da un’atleta di grande esperienza come l’ex campionessa del mondo, europea e italiana Marta Bastianelli. Contro laazzurra spicca, senza ombra di dubbio, la ...

Advertising

CarlaLance : RT @Norma_Gimondi: La squadra strada maschile e femminile in partenza per Tokyo 2020! @Federciclismo @Coninews #ciclismo #cycling #Olimpia… - sportface2016 : #Tokyo2020 Il ciclismo su strada sarà tra i primi sport ad entrare nel vivo alle #Olimpiadi, ecco l'albo d'oro dell… - valeindie6 : @rainbowviola Il tennis alle 4 il femminile e alle 5 il maschile ?????? il ciclismo pure… #lamorte - UISPciclismo : Rispolveriamo dalla biblioteca - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Allarme #Covid19 a #Tokyo2020 per l'Italibasket, la Nazionale di ciclismo, la nuotatrice Simona Quadarella e la squadra… -