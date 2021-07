“Ciclabile per un giorno”, il Parco del Serio organizza la visita al Santuario del Marzale (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’ambito dell’iniziativa Ciclabile per un giorno, nei giorni festivi, grazie alla collaborazione tra i comuni di Crema, Madignano e Ripalta Arpina, la strada del Marzale, nel tratto compreso tra Crema e Ripalta Arpina si trasforma in Ciclabile, con il divieto di transito ai veicoli a motore, dalle 6 alle 17. Il Parco Regionale del Serio approfittando di questa iniziativa, una volta al mese organizza alcuni eventi speciali: per il mese di luglio, l’appuntamento è per questa domenica, con la proposta della visita guidata al Santuario ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’ambito dell’iniziativaper un, nei giorni festivi, grazie alla collaborazione tra i comuni di Crema, Madignano e Ripalta Arpina, la strada del, nel tratto compreso tra Crema e Ripalta Arpina si trasforma in, con il divieto di transito ai veicoli a motore, dalle 6 alle 17. IlRegionale delapprofittando di questa iniziativa, una volta al mesealcuni eventi speciali: per il mese di luglio, l’appuntamento è per questa domenica, con la proposta dellaguidata al...

Advertising

virginiaraggi : Abbiamo riqualificato il Ponte della Magliana dopo ben 50 anni. C’è anche una pista ciclabile che è stata appena ri… - aniello7779 : RT @virginiaraggi: Guardate che bella la nuova pista ciclabile di Ostia! Questo percorso sul lungomare di Roma si estende per oltre 4 km d… - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: Guardate che bella la nuova pista ciclabile di Ostia! Questo percorso sul lungomare di Roma si estende per oltre 4 km d… - volpe_peppe : RT @virginiaraggi: Guardate che bella la nuova pista ciclabile di Ostia! Questo percorso sul lungomare di Roma si estende per oltre 4 km d… - DanielezoArt : RT @virginiaraggi: Guardate che bella la nuova pista ciclabile di Ostia! Questo percorso sul lungomare di Roma si estende per oltre 4 km d… -