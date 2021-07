‘Ci saranno inondazioni record’, Nasa avverte il mondo: la previsione catastrofica tra qualche anno (Di giovedì 22 luglio 2021) La Nasa ha condotto una ricerca importante, citata anche da Reuters, i cui risultati sono allarmanti. LEGGI ANCHE:– Orologio dell’apocalisse: quanto tempo resta prima della fine del mondo? La data riportata su un orologio a Roma Sembra infatti che gli stati Uniti dovranno fare i conti con inondazioni sempre più violente a metà del decennio del 2030. La causa scatenante sarebbe il ciclo lunare capace di influenzare l’innalzamento dei mari, già mutati a causa dei cambiamenti climatici. È risaputo infatti che la Luna determina le maree sul pianeta Terra. La ricerca sottolinea che l’attuale ciclo lunare – che dura ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 luglio 2021) Laha condotto una ricerca importante, citata anche da Reuters, i cui risultati sono allarmanti. LEGGI ANCHE:– Orologio dell’apocalisse: quanto tempo resta prima della fine del? La data riportata su un orologio a Roma Sembra infatti che gli stati Uniti dovrfare i conti consempre più violente a metà del decennio del 2030. La causa scatenante sarebbe il ciclo lunare capace di influenzare l’innalzamento dei mari, già mutati a causa dei cambiamenti climatici. È risaputo infatti che la Luna determina le maree sul pianeta Terra. La ricerca sottolinea che l’attuale ciclo lunare – che dura ...

