Ultime Notizie dalla rete : Chiuso accordo Borsa: Milano cauta (+0,5%), bene le banche e Atlantia ...7%) e Intesa (+0,6%), con una corsa di Mps (+3,6%), , il giorno dopo avere chiuso con 150 milioni ... In perdita Mediaset ( - 1,4%), nel giorno del closing dell'accordo con Vivendi e Fininvest per la ...

Chiuso l'accordo di pace tra Mediaset, Fininvest e Vivendi: c'è la firma Vivendi, Fininvest e Mediaset hanno comunicato che 'è avvenuto il closing relativo all'accordo globale che hanno raggiunto per porre fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti'. Fininvest ha acquisito il 5% del capitale sociale di ...

Chiuso accordo tra Mediaset, Fininvest e Vivendi - Economia Agenzia ANSA Borsa: Milano cauta (+0,5%), bene le banche e Atlantia (ANSA) - MILANO, 22 LUG - Penultima seduta di settimana di cautela a Piazza Affari (+0,5%), in linea con le altre principali Borse europee, in ...

Covid, green pass obbligatorio dal 5 agosto. Cosa cambia per ristoranti, eventi e sport Green pass obbligatorio ovunque ci siano assembramenti, compresi stadi e eventi, mentre con una sola dose di vaccino in tutti i luoghi al chiuso, come bar e ristoranti. Sono le questioni in discussion ...

