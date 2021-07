Chiesa aperta solo ai vaccinati | la proposta del parroco | ' Tutelare salute è carità cristiana'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Fanno discutere le parole di don Pasquale Giordano ,dellaMater Ecclesiae di Bernalda , in provincia di Matera , che ha messo in guardia dalla partecipazione alla messa se non ...

Per l'accesso ine negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino. Per garantire sicurezza alle persone più fragili che frequentano lachiedo ...Per l'accesso ine negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino. Per garantire sicurezza alle persone più fragili che frequentano lachiedo ...I Carabinieri della stazione di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo aver ricevuto la denuncia di furto della pisside contenente le ostie della chiesa della “Madonna di Fatima”, hanno identifica ...ResART Palermo: dal 2 luglio al 28 agosto 2021 torna il festival che apre in notturna alcuni dei siti più belli della città. Ogni venerdì e sabato, dalle ore 19 a mezzanotte, si potranno visitare tant ...