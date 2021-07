Chi sono i nuovi ricchi protagonisti del rinascimento digitale?La ‘livella sociale’ post Covid raccontata da Massimo Tortorella (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel suo nuovo libro “Capitale Digitale” opportunità e nuovi equilibri creati dalla pandemia: chi ha vinto e chi ha perso la sfida del digitale e chi ha saputo valorizzare il capitale umano delle idee Da Jeff Bezos al re dei social Khaby Lame una visione ottimista, impopolare ma realistica del futuro Roma, 22 luglio 2021 – “La pandemia da Coronavirus ha portato ad un’esplosione del capitale digitale, ad una crescita esponenziale del mondo digitale e ad un’espansione dell’economia digitale. I ‘nuovi ricchi’ sono i protagonisti del rinascimento digitale che rappresenta una enorme ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Nel suo nuovo libro “Capitale Digitale” opportunità eequilibri creati dalla pandemia: chi ha vinto e chi ha perso la sfida del digitale e chi ha saputo valorizzare il capitale umano delle idee Da Jeff Bezos al re dei social Khaby Lame una visione ottimista, impopolare ma realistica del futuro Roma, 22 luglio 2021 – “La pandemia da Coronavirus ha portato ad un’esplosione del capitale digitale, ad una crescita esponenziale del mondo digitale e ad un’espansione dell’economia digitale. I ‘deldigitale che rappresenta una enorme ...

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordate quando vi dicevo che @roxsasso sarebbe stato un ottimo sottosegretario all'istruzione? Al momento buon… - AzzolinaLucia : È la magistratura a doverci dire come sono andate le cose a #Voghera. Nessun altro. Di certo non i politici. Anche… - PBPcalcio : 'Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che… - eda_claudia : RT @Epnoveotto: Una ragazza turca ha detto che gli hanker sono andati a farsi il vaccino erano in fila e Hande ha dimenticato la carta d'id… - crasicap : Adoro chi, quando contesti un'interpretazione elencando *solo* qualche dato di fatto, ti accusa di 'rigirare la fri… -