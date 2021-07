Chi era Musta, il 39enne marocchino ucciso a Voghera dall’assessore leghista (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un bravo ragazzo che chiedeva qualche soldo”. Così alcuni frequentatori del bar La Versa di Voghera, in provincia di Pavia, ricordano Youns El Boussettaoui detto “Musta“, senzatetto di 39 anni di origine marocchina ucciso con un colpo di pistola dall’assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Adriatici, un ex poliziotto, sarebbe intervenuto perché Musta stava infastidendo alcuni clienti del locale. All’assessore il colpo di pistola sarebbe partito per ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un bravo ragazzo che chiedeva qualche soldo”. Così alcuni frequentatori del bar La Versa di, in provincia di Pavia, ricordano Youns El Boussettaoui detto ““, senzatetto di 39 anni di origine marocchinacon un colpo di pistolaalla Sicurezza di, Massimo Adriatici, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Adriatici, un ex poliziotto, sarebbe intervenuto perchéstava infastidendo alcuni clienti del locale. All’assessore il colpo di pistola sarebbe partito per ...

