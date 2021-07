Chi è vaccinato può contagiare? Dalla carica virale (bassa) ai giorni di distanza che passano dopo aver ricevuto la dose (Di giovedì 22 luglio 2021) Aumentano i casi di contagio dopo il vaccino. E molti si domandano: allora vuol dire che non funziona? È questo l'interrogativo che frena molti scettici che dubitano sull'efficacia dei... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) Aumentano i casi di contagioil vaccino. E molti si domandano: allora vuol dire che non funziona? È questo l'interrogativo che frena molti scettici che dubitano sull'efficacia dei...

Advertising

borghi_claudio : @ZanAlessandro Caro Zan dovrebbero cacciare te perché fai il parlamentare e non sai leggere. Io gli anni 80 li ho… - Giorgiolaporta : Ecco il primo bando pubblico che nega un alloggio universitario a chi non è vaccinato. Avviene all’#università… - Adnkronos : #Greenpass in Parlamento, Fico dice no: 'Impossibile chiedere chi è vaccinato e chi no'. - Agato_Agato : RT @ImolaOggi: Fico: 'No green pass in Parlamento. Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no' - lgranati : RT @mariogiordano5: “Giordano è convinto che ci sia un piano segreto però trasformare il non vaccinato in un appestato”. Ma sono io che ho… -