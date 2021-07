“Che peccato”, alla scoperta del secondo singolo di Matteo Maione (Di giovedì 22 luglio 2021) “Mi sembrava giusto dire che l’unica speranza ora è ricominciare da capo, metterci in gioco per un’altra avventura, trasformare le difficoltà in nuove possibilità, restituire al passato ciò che è del passato e dare al presente la forza e il coraggio del futuro” Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Che peccato”, secondo singolo di Matteo Maione presente su tutte le piattaforme di streaming dal 9 luglio. Troppo spesso ci capita di non poter “sentire”, di sprecare il nostro tempo senza ascoltare o capire l’essenza del tutto; rimaniamo dunque muti come pesci, rimpiangendo dentro di noi ciò ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) “Mi sembrava giusto dire che l’unica speranza ora è ricominciare da capo, metterci in gioco per un’altra avventura, trasformare le difficoltà in nuove possibilità, restituire al passato ciò che è del passato e dare al presente la forza e il coraggio del futuro” Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Che”,dipresente su tutte le piattaforme di streaming dal 9 luglio. Troppo spesso ci capita di non poter “sentire”, di sprecare il nostro tempo senza ascoltare o capire l’essenza del tutto; rimaniamo dunque muti come pesci, rimpiangendo dentro di noi ciò ...

Advertising

fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - FCLugano1908 : @FedericoFerri @SkySport Caro @FedericoFerri apprezziamo la risposta. È un vero peccato che queste cose accadano. L… - borghi_claudio : Peccato ISS non indichi nella stessa tabella quali di questi morti avevano patologie preesistenti per cui il covid… - Sakurauchi_Hime : RT @WCostituzione: @_BillyDwight_ @borghi_claudio Peccato che la libera Svezia senza lockdown, mascherine e con basso tasso di vaccinazioni… - ilComico6 : @Open_gol Peccato che la Costituzione non preveda alcuno stato di emergenza. Ma si sa, il potere del Gran Consiglio… -