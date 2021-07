Chat control per contrastare la pedopornografia: l’UE approva ma l’80% degli intervistati è contrario (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Unione Europea vuole che ogni singolo provider di messaggistica, di Chat ed e-mail private cerchi i contenuti sospetti in maniera indiscriminata e generale. L’obiettivo che vuole raggiungere l’Unione Europea tramite il Chat control è quello di perseguire la pedopornografia. Per fare questo il sistema messo in atto è quello di una sorveglianza di massa e di controllo delle Chat. Questo implicherebbe ovviamente la fine della segretezza digitale e soprattutto della nostra corrispondenza. Leggi anche -> WhatsApp blocca due milioni di account: scoprite se il ban toccherà anche voi ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Unione Europea vuole che ogni singolo provider di messaggistica, died e-mail private cerchi i contenuti sospetti in maniera indiscriminata e generale. L’obiettivo che vuole raggiungere l’Unione Europea tramite ilè quello di perseguire la. Per fare questo il sistema messo in atto è quello di una sorveglianza di massa e dilo delle. Questo implicherebbe ovviamente la fine della segretezza digitale e soprattutto della nostra corrispondenza. Leggi anche -> WhatsApp blocca due milioni di account: scoprite se il ban toccherà anche voi ...

devitocarmine : Dopo l'approvazione del #CHATCONTROL ci saranno i rastrellamenti casa per casa? - mpiacapozza : RT @mpiacapozza: È passata in sordina la nuova legislazione europea per la difesa dei minori e la lotta a pedofili e pedopornografia. Un t… - ilpk94 : #chatcontrol #Europa 'per una società più salda e più sicura' Ah sì e per i bambini. Un po' vecchia come scusa ?? - Dalagh : RT @hacker_journal: L’Unione Europea approva il #ChatControl, controllo di massa per servizi di messagistica - hacker_journal : L’Unione Europea approva il #ChatControl, controllo di massa per servizi di messagistica -