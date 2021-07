Cerimonia d’apertura Tokyo 2020 oggi in tv | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) Manca davvero pochissimo alladelle Olimpiadi di. Allo Stadio Olimpico diè tutto pronto per uno dei momenti più attesi di questi Giochi, con migliaia di atleti che sfileranno per rappresentare il proprio paese. A portare in alto il Tricolore ci saranno Elia Viviani e Jessica Rossi, scelti come portabandiera italiani. La prima nazione ad uscire sarà la Grecia, mentre l’ultima ovviamente il Giappone; l’Italia sfilerà invece per ventiduesima. Per la prima volta nella storia il grande evento non sarà seguito dal vivo dagli spettatori: il pubblico sarà assente, mentre in ...