C’è un cambiamento climatico buono, quello per gli investimenti in Italia. Il report Usa (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia è un buon Paese dove investire. La grande pandemia che ha stravolto il mondo e le sue leggi dell’economia non ha scalfito più di tanto l’appeal del BelPaese, ancora capace di dire la sua in materia di investimenti. A Washington ne sono convinti, come dimostra l’edizione 2021 dell’Investment Climate Statement, il rapporto del Dipartimento di Stato americano che ogni anno tasta il polso delle principali economie globali, saggiandone la capacità di attrarre investimenti. Quest’anno poi, c’è anche il fattore Draghi. L’Italia ATTRAENTE DI DRAGHI Gli Usa hanno pochi dubbi, pandemia o non pandemia, ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) L’è un buon Paese dove investire. La grande pandemia che ha stravolto il mondo e le sue leggi dell’economia non ha scalfito più di tanto l’appeal del BelPaese, ancora capace di dire la sua in materia di. A Washington ne sono convinti, come dimostra l’edizione 2021 dell’Investment Climate Statement, il rapporto del Dipartimento di Stato americano che ogni anno tasta il polso delle principali economie globali, saggiandone la capacità di attrarre. Quest’anno poi, c’è anche il fattore Draghi. L’ATTRAENTE DI DRAGHI Gli Usa hanno pochi dubbi, pandemia o non pandemia, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Napoli: Salvini, con Maresca opportunità di cambiamento: (ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - 'Sono in questa… - rsimoni62 : RT @agora_dem: 'Il cambiamento climatico sta cancellando interi territori e in Italia tantissimi luoghi sono a rischio frane e alluvioni. N… - StefanoDuri : @PoldoSbaffini sì, c'è proprio una relazione inversa. Nel Sahara, per dire, è difficilissimo assistere anche solo a… - Dellarme52 : @East_10 Ogni volta che c' è aria di ' NUOVO ' o ' SOFISTICAZIONE ' o CAMBIAMENTO o SPERIMENTAZIONE.. giù il dilanio - elucubrazioni : @Ri_837 @ire_gentile @cherokeelouise cosa c’entra col purismo se è un cambiamento … -

Ultime Notizie dalla rete : C’è cambiamento Rice start: il progetto per sostenere i professionisti del settore Ho.Re.Ca. Ristorazione Italiana Magazine