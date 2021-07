Cdm: dal 5 agosto le nuove regole sul Green Pass, le anticipazioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Cdm decide in materia di Green Pass: necessario per entrare in bar, ristoranti e palestre. Ecco cosa c’è da sapere In attesa della conferenza del premier Draghi di questa sera, la cabina di regia del Cdm punta sul Green Pass per invogliare alla vaccinazione. Le nuove regole coinvolgono bar, ristoranti, palestre e luoghi d’intrattenimento. Arriva nel frattempo anche la conferma della proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre. Green Pass Dal 5 agosto il Green Pass sarà indispensabile ... Leggi su zon (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Cdm decide in materia di: necessario per entrare in bar, ristoranti e palestre. Ecco cosa c’è da sapere In attesa della conferenza del premier Draghi di questa sera, la cabina di regia del Cdm punta sulper invogliare alla vaccinazione. Lecoinvolgono bar, ristoranti, palestre e luoghi d’intrattenimento. Arriva nel frattempo anche la conferma della proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre.Dal 5ilsarà indispensabile ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - marina_fortin : @CalosiGuido Sembra gratuiti sotto i 18 anni, ma forse conviene aspettare il decreto per intero. Cambiano i criteri… - infoitinterno : Covid, dal Green pass ai nuovi criteri per i colori delle Regioni: le proposte in Cdm - ferrix88 : @salva_savior @Manuel31816032 @edoventu97 @GiovaQuez Si chiama abusivismo. So benissimo che appena alzo la musica ,… - piergiuseppe36 : Il green pass in vigore dal 5 agosto. Servirà per i ristoranti al chiuso. Ecco la bozza -