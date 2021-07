Caso di vaiolo delle scimmie negli Usa Cos' è la rara malattia dell' Africa tropicale

(Di giovedì 22 luglio 2021) In Usa, a Dallas, un uomo è ricoverato in ospedale perchè ha contratto iltornando da un viaggio in Nigeria. L’uomo, che non è stato identificato, ha preso un volo per gli Stati...

Advertising

Robert28770484 : @s_link_y @enricc0 @mietitore85 A proposito dei vaccini mi chiedo se i vaccini antinfluenzali, che sono vaccini ant… - Italia_Notizie : “Caso di vaiolo delle scimmie isolato in Texas: l’uomo è rientrato dalla Nigeria” - FQMagazineit : “Caso di vaiolo delle scimmie isolato in Texas: l’uomo è rientrato dalla Nigeria” - funzilogik : USA , caso di vaiolo delle scimmie a Dallas - Mariecu24843690 : @cescackerman @Daniela192601 @P3droFavale Allora anche x ebola e vaiolo doveva essere uguale il ragionamento.. La d… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso vaiolo

Il Fatto Quotidiano

L'uomo - ritenuto il primodidelle scimmie negli Stati Uniti dal 2003 - è in ospedale ma in condizioni stabili. Finora non sono stati riscontrati nuovi casi. Ildelle scimmie è ...L'uomo - ritenuto il primodidelle scimmie negli Stati Uniti dal 2003 - è in ospedale ma in condizioni stabili. Finora non sono stati riscontrati nuovi casi. Ildelle scimmie è ...L'uomo ha contratto la malattia in Africa, ora è ricoverato in ospedale a Dallas. Le autorità sanitarie stanno monitorando più di 200 persone in 27 diversi Stati temendo una possibile esposizione al c ...Adesso, le autorità sanitarie locali stanno monitorando quotidianamente più di 200 persone in 27 diversi Stati, temendo una possibile esposizione ...