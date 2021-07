Cartabia sotto assedio: ma sulla prescrizione la ministra non cederà (Di giovedì 22 luglio 2021) Alla fine la storia la fanno gli uomini, sapete? Le donne e gli uomini. E se sono donne e uomini forti, la storia non prende scorciatoie. Prendete Marta Cartabia. Scienziata del diritto, presidente emerita della Consulta, cattolica di profonda cultura e convinzioni. Immaginate cosa può esserle passato per la testa ieri, quando le hanno mostrato l’agenzia in cui Alessandro Di Battista esordiva: «Sono tornate le porcate come la riforma Cartabia», e giù un plauso a Gratteri e de Raho che ieri mattina l’hanno bollata quasi come un regalo ai mafiosi. Secondo voi, una cattolica colta, di grande spessore e ora ministra della Giustizia, da ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 luglio 2021) Alla fine la storia la fanno gli uomini, sapete? Le donne e gli uomini. E se sono donne e uomini forti, la storia non prende scorciatoie. Prendete Marta. Scienziata del diritto, presidente emerita della Consulta, cattolica di profonda cultura e convinzioni. Immaginate cosa può esserle passato per la testa ieri, quando le hanno mostrato l’agenzia in cui Alessandro Di Battista esordiva: «Sono tornate le porcate come la riforma», e giù un plauso a Gratteri e de Raho che ieri mattina l’hanno bollata quasi come un regalo ai mafiosi. Secondo voi, una cattolica colta, di grande spessore e oradella Giustizia, da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gratteri: 'Il 50 % dei processi' finiranno sotto la scure della improcedibilità con la riforma della prescrizione d… - davidefaraone : Grillo e Conte fanno pace e per festeggiare organizzano una crociata contro la riforma Cartabia sul processo penale… - fattoquotidiano : IL SALVALADRI HA UN PAPA' Undici anni e molta acqua sotto i ponti più tardi, il film è lo stesso. Al governo non ci… - divorex82 : RT @dukana2: Ha scritto (sotto dettatura) la peggio #schiforma della storia d’#Italia!! #Cartabia butta via quella #CartaStraccia che hai i… - HSkelsen : RT @HSkelsen: #Cartabia replicando sulla #riformadellagiustizia al question time cita un docente a Napoli assolto dopo 20 anni sotto proces… -