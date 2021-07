Capri | minibus precipita a Marina Grande | un morto | diversi feriti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a: un autobus èto in una scarpata a. A bordo una decina di persone. Ci sarebbe un ferito in condizioni gravi. Il pulmino èto da un’altezza di 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada

Unè precipitato in una scarpata nella zona di Marina Grande a. Il mezzo, dopo aver sfondato una barriera di sicurezza, è precipitato per una decina di metri lungo una scarpata finendo la ...Tragedia questa mattina adove unha distrutto un parapetto e ha finito la sua corsa su un lido. Non ce l'ha fatta l'autista del mezzo e secondo le prime informazioni che arrivano dall'Isola azzurra sarebbero una ...CAPRI – Un minibus con a bordo una decina di persone è uscito di strada a Capri. Il mezzo, probabilmente adibito al trasporto di linea, è piombato nei pressi di una spiaggia dove c’erano tantissimi ba ...Un minibus con a bordo circa 25 persone è uscito di strada a Capri. Secondo le prime informazioni ci sarebbero una ventina di feriti e un morto, ...