Capri | minibus esce di strada e precipita per diversi metri

(Di giovedì 22 luglio 2021) ERA CARICO DI PASSEGGERI 22 luglio 2021 13:31

TgrRaiCampania : In questa sequenza si vede la polvere sollevata dal minibus appena precipitato a #Capri alle spalle di un lido molt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Minibus esce di strada a Capri, una decina di feriti. #ANSA - Agenzia_Ansa : Le prime immagini video del minibus di linea uscito di strada a Capri, a Marina Grande. #ANSA - zazoomblog : Dramma a Capri: minibus vola dalla scogliera è una tragedia (VIDEO) - #Dramma #Capri: #minibus #dalla - romi_andrio : RT @repubblica: Capri, minibus esce di strada: morto l'autista, 19 i feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Capri minibus

Unè precipitato in una scarpata nella zona di Marina Grande a. Il mezzo, dopo aver sfondato una barriera di sicurezza, è precipitato per una decina di metri lungo una scarpata finendo la ...commenta Unè uscito di strada a, provocando un morto (probabilmente l'autista del mezzo) e diversi feriti, dei quali 4 gravi. Il pulmino sarebbe precipitato per alcuni metri dopo aver rotto la ...Capri, minibus precipita su stabilimento balneare: i resti del mezzo e il luogo dell'incidente Un bus di linea è precipitato a Capri provocando la morte dell'autista e il ferimento di diversi ...Paura a Capri dove alle 11.30 un minibus si è reso protagonista di un gravissimo incidente. Il mezzo, con a bordo diverse persone tra cui alcuni bambini, è uscito di strada facendo un volo di 5-6 metr ...