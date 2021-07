Capri | minibus esce di strada e precipita | morto autista | 28 feriti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Incidente a. Uncon a bordo 15 persone è uscito dindo per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. L', 28 igiunti all'ospedale Capilupi. Due dei, in gravi condizioni, sono stati trasin elicottero a Napoli, un uomo all'Ospedale del Mare e un bambino all'ospedale pediatrico Santobono. Il piccolo ha riportato fratture multiple. L'elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato sull'isola dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul ...

E' di una vittima - l'autista delprecipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalità - e di 28 feriti registrati al pronto soccorso dell'ospedale diil bilancio dell'incidente verificatosi stamattina. Per ...Incidente a. Unè uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande: l'autista è morto, 19 i feriti giunti all'ospedale Capilupi. Due, in gravi condizioni, sono ...CAPRI – A poche ore dalla terribile tragedia che ha visto ... L’autista del mezzo è deceduto poco dopo l’impatto. Il minibus, dell’azienda Atc, era impegnato nel servizio di trasporto pubblico ...Le prime immagini dell'incidente a Marina Grande - Ansa. Il conducente che ha perso la vita, secondo le prime informazioni avrebbe 40 anni e sarebbe di Napoli e potrebbe aver avuto un malore. Le prime ...