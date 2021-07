Capri, la caduta per 10 metri del bus: come ha sfondato le barriere a bordo strada – Il video (Di giovedì 22 luglio 2021) Un volo di una decina di metri. Le immagini che arrivano da Capri mostrano il luogo dell’incidente di questa mattina, quando un minibus è uscito di strada precipitando vicino a una spiaggia dell’isola. Nel video che circola sui social network, si vedono le barriere metalliche infrante a bordo strada e il mezzo con le ruote all’aria a pochi metri da uno stabilimento balneare. Il bilancio, al momento, è di un morto e diversi feriti, di cui almeno tre sono in gravi condizioni. Leggi anche: Paura in spiaggia a Capri. Un bus precipita ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Un volo di una decina di. Le immagini che arrivano damostrano il luogo dell’incidente di questa mattina, quando un minibus è uscito diprecipitando vicino a una spiaggia dell’isola. Nelche circola sui social network, si vedono lemetalliche infrante ae il mezzo con le ruote all’aria a pochida uno stabilimento balneare. Il bilancio, al momento, è di un morto e diversi feriti, di cui almeno tre sono in gravi condizioni. Leggi anche: Paura in spiaggia a. Un bus precipita ...

Advertising

occhio_notizie : ?? Bus con turisti precipita a #Capri, un morto e un bimbo in gravi condizioni. Il momento della caduta:… - infoitinterno : Capri, la caduta per 10 metri del bus: come ha sfondato le barriere a bordo strada – Il video -